Радикальных новшеств в нынешней приемной кампании в БГУ не предвидится - Король

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальных новшеств в приемной кампании 2018 года в Белорусском государственном университете не предвидится. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор вуза Андрей Король.

"Приемная кампания 2018 года практически не будет отличаться от прошлогодней. Радикальных новшеств нет. Единственное: в БГУ на новый учебный год наберут на 190 человек меньше. Это общереспубликанский тренд для всех вузов. Сокращение касается специальностей экономического и юридического профиля", - сказал Андрей Король.

По его словам, такова реакция вузов на переизбыток специалистов по определенным профессиям. "В вопросе подготовки кадров очень важно выдерживать госзаказ и обеспечивать прежде всего бюджетные места теми, кто потом будет работать в государственном секторе", - подчеркнул ректор.

Андрей Король отметил, что в этом году вуз готовится принимать сильных абитуриентов. "Год от года мы получаем более сильных студентов. Это видно и по количеству золотых медалей, и по участию молодежи в республиканских предметных олимпиадах. Вероятно, причина этого - пороговые баллы. К нам поступают достаточно мотивированные дети. Этот год не будет исключением", - заключил он.-0-