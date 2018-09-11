Радио "Беларусь" и китайское информагентство "Синьхуа" подписали соглашение о сотрудничестве

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное радио "Беларусь" (структурное подразделение Белтелерадиокомпании) и китайское информационное агентство "Синьхуа" подписали в Минске соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

Соглашение предусматривает обмен оперативной информацией, фото- и видеоматериалами о событиях и фактах на русском, английском и китайском языках. Стороны будут вести репортажи, снимать видео на китайском и русском языках о культурно-гуманитарных отношениях двух стран.

"Международное радио "Беларусь" вещает на китайском языке с 2013 года. Медиасотрудничество в эпоху активного партнерства Китая и Беларуси - необходимость. Теперь нас связывает еще большее количество совместных проектов", - отметил главный директор радио "Беларусь" Наум Гальперович.

Директор Азиатско-Европейского бюро агентства Фань Вэйго подчеркнул, что в Китае огромный интерес к Беларуси и новости из Минска будут очень востребованными.-0-