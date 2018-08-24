24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненного в Ивацевичском районе милиционера перевели в хирургическое отделение госпиталя МВД, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МВД.

"Сотрудник милиции, получивший огнестрельное ранение в деревне Бобровичи Ивацевичского района, находится на излечении в Республиканском госпитале Министерства внутренних дел Беларуси. Его состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой", - рассказали в МВД.

По результатам контрольных исследований сегодня милиционера перевели из реанимационного отделения в хирургическое для дальнейшего лечения и реабилитационных мероприятий.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на значительные повреждения, сочетанную травму, настроение сотрудника бодрое. По мнению медиков, это может способствовать его скорейшему выздоровлению.

Жителю Ивацевичского района, стрелявшему в милиционеров, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 и п.1, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Стрелявшему в милиционеров жителю Ивацевичского района предъявлено обвинение Трагедия произошла 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия.

Как сообщалось, местный житель 1961 года рождения 17 августа открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. В результате сотрудник 1976 года рождения был смертельно ранен, его младший коллега в тяжелом состоянии госпитализирован. После задержания фигурант был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.-0-