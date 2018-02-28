Рапота на книжной выставке-ярмарке отпечатал на станке лист Библии Скорины

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время посещения стендов XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки отпечатал на станке лист Библии Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлен уникальный станок, воссозданный по чертежам и гравюрам XV-XVI века. Автор проекта - коллекционер Владимир Лиходедов.

Гости выставки могут своими руками изготовить лист бумаги, а затем напечатать первую страницу Библии Скорины. Такой возможностью воспользовался и Григорий Рапота.

Общаясь позже с журналистами, госсекретарь Союзного государства отметил, что это действие оставило неизгладимые впечатления. Казалось бы, дело нехитрое - сделать листок бумаги и что-то отпечатать. Однако это момент соприкосновения с историей, считает он.-0-