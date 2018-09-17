Рапота: во время II Европейских игр пограничники Беларуси и РФ покажут конструктивное взаимодействие

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уверен, что во время II Европейских игр пограничные ведомства Беларуси и России продемонстрируют конструктивное взаимодействие. Об этом он заявил в Ростове-на-Дону на заседании коллегии Пограничного комитета Союзного государства, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Государственный секретарь Союзного государства в своем выступлении на коллегии подчеркнул, что в 2018 году пограничными ведомствами Беларуси и России проведена успешная работа по созданию условий, обеспечивающих пограничную безопасность Союзного государства, отметил слаженную работу пограничных органов наших стран во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Конструктивное и оперативное взаимодействие всех служб, в том числе при въезде иностранных болельщиков через международные пункты пропуска Республики Беларусь, позволило обеспечить высокий уровень этого мероприятия. Была выражена уверенность, что и в следующем 2019 году при проведении II Европейских игр в Беларуси будет продемонстрирован такой же уровень взаимодействия", - сказали в Постоянном комитете.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, среди которых реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, обеспечение пограничной безопасности на его внешней границе и приграничной территории. В центре внимания участников коллегии также было совершенствование пограничной инфраструктуры и технической оснащенности подразделений границы в рамках реализации программы Союзного государства "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на период 2017-2021 годов.

В работе коллегии приняли участие делегации Государственного пограничного комитета Беларуси во главе с его председателем Анатолием Лаппо и Федеральной службы безопасности России во главе с первым заместителем директора - руководителем Пограничной службы ФСБ Владимиром Кулишовым.

"По мнению руководителей делегаций, принятые решения позволят повысить уровень оперативного реагирования пограничных органов ФСБ России и органов пограничной службы Беларуси по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также более эффективно использовать возможности пограничных ведомств по решению задач, возложенных на них", - добавили в Постоянном комитете.-0-