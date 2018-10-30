Расчетная норма рабочего времени на 2019 год установлена в Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси установило расчетную норму рабочего времени на 2019 год. Она утверждена постановлением министерства от 22 октября 2018 года №77, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.
Расчетная норма рабочего времени на 2019 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 2008 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2016 часов.
Эти нормы установлены исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы.
В организациях с иными режимами работы наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст. 112-117 ТК и своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Расчетная норма рабочего времени устанавливается ежегодно. На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график работы (сменности), а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым кодексом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.406 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.116 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.212 BYN
|3.225 BYN