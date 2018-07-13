Расчеты беспилотных авиакомплексов ВС Беларуси впервые примут участие в АрМИ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расчеты беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси впервые примут участие в Армейских международных играх. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Некрашевич отметил, что в АрМИ-2018 примут участие 16 белорусских команд, вместе с обслуживающим персоналом около 300 человек. "В этом году мы впервые принимаем участие в таких конкурсах, как "Соколиная охота" - соревновании расчетов беспилотных авиационных комплексов, "Суворовский натиск" - состязании экипажей БМП-2, "Уверенный прием", где будут соревноваться лучшие связисты. В остальных конкурсах мы уже принимали участие, есть определенный опыт", - рассказал он.

Белорусские военные примут участие в конкурсах на территории Армении, Казахстана, Китая, России. Всего для участия в Армейских международных играх заявлены 33 страны, более 200 команд. "В Армейских международных играх мы принимаем участие уже в пятый раз. В этом году, как и в прошлом, представители Вооруженных Сил Беларуси вошли в организационный комитет стран - организаторов АрМИ", - уточнил Андрей Некрашевич.

На территории Беларуси в конкурсе "Снайперский рубеж" будут соревноваться команды примерно из 20 стран. Он пройдет на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил под Брестом. Прибытие иностранных участников запланировано 24-25 июля.-0-