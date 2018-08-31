Располагаемые ресурсы белорусских семей в I полугодии составили Br1170 в месяц

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в первом полугодии 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1170 в месяц. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

В январе-июне текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в городах и поселках городского типа Br1250,1 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br962,9 в месяц.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

По данным Белстата, в первом полугодии нынешнего года денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1104,8 в месяц, из которых Br831,5 (75,3%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,3%, на покупку непродовольственных товаров - 30,6%, на оплату услуг - 26% (в первом полугодии 2017 года соотношения были немного иными: 42%, 29,9% и 25,1% соответственно).

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.д.).-0-