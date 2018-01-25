Распространение рекламы через почтовые ящики в подъездах упорядочат в Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение рекламы через почтовые ящики в подъездах планируют упорядочить в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "О рекламе", которые внесены в план подготовки законопроектов на 2018 год, сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в интервью интернет-порталу pravo.by.

"Поскольку в последнее время отмечается рост количества жалоб граждан по вопросу размещения рекламы в почтовые ящики многоквартирных жилых домов, что ухудшает санитарное состояние подъездов, а также затрудняет выполнение операторами почтовой связи функций по доставке корреспонденции, предполагается внесение дополнения в закон в части упорядочения распространения данной рекламы", - пояснил Вадим Ипатов.

Также будут уточнены места и объекты, где не допускается размещение (распространение) наружной рекламы, что позволит улучшить внешний вид населенных пунктов. Вадим Ипатов уточнил, что эта проблема наиболее актуальна для исторических и центральных частей городов, где художественно-архитектурное оформление, внешний вид градостроительных ансамблей, панорам и ландшафтов имеют особенное значение.

Помимо прочего, изменения в закон "О рекламе" (от 10 мая 2007 года) урегулируют параметры соотношения и методы измерения уровня звука рекламы и транслируемой программы, прерываемой рекламой.

В общей сложности в план на 2018 год включены 39 законопроектов и 2 концепции законопроектов. Из них четыре документа направлены на решение вопросов сферы здравоохранения.

Например, основная цель корректировки закона "Об оказании психиатрической помощи" - расширение форм наблюдения за пациентами, страдающими психическими расстройствами (заболеваниями). "Действующий закон не предусматривает иные формы наблюдения за пациентами, кроме диспансерного наблюдения. Вместе с тем существовавшая ранее практика консультативного наблюдения за пациентами, не нуждающимися в диспансерном наблюдении, позволяла обеспечить более высокий уровень качества оказания психиатрической помощи таким пациентам", - заметил директор НЦЗПИ.

Планом предусмотрена и корректировка закона "О вспомогательных репродуктивных технологиях" - планируется расширить круг лиц, которые относятся к неанонимным донорам половых клеток.

Кроме того, поправки будут внесены в кодексы по вопросам семейной медиации (Кодекс о браке и семье, Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы). Вадим Ипатов обратил внимание, что современное законодательство предусматривает целый ряд инструментов, направленных на урегулирование брачно-семейных отношений: это возможность заключения супругами брачного договора, а также соглашений об имуществе, о детях, об алиментах. При этом предлагается ввести еще и институт семейной медиации как дополнительный способ урегулирования конфликтов.-0-