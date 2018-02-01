Распространение телепрограммы "РазТВ" в Беларуси остановлено

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение телепрограммы "РазТВ" на территории Беларуси остановлено с 31 января. Об этом говорится в сообщении Министерства информации, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

“В связи с тем, что по состоянию на 30 января 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешения на распространение телепрограммы "РазТВ", данная телепрограмма исключается из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанной телепрограммы на территории Республики Беларусь с 31 января 2018 года является недопустимым, в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

При этом ведомство обращает внимание операторов электросвязи на то, что в феврале текущего года заканчивается срок действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси в отношении телепрограммы Nautical Channel.

"Министерство информации Республики Беларусь напоминает, что в соответствии с абзацем 4 пункта 41 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации", оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ", - поясняется в тексте.

Наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.-0-