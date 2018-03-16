Распространение телепрограммы "Точка ТВ" будет прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие разрешения на распространение "Точки ТВ" прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что во время проведенного совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли анализа контента телепрограммы "Точка ТВ" было выявлено, что в нем содержатся ненадлежащая реклама, а также отдельные телепередачи, нарушающие требования закона о рекламе.

В частности, нарушено требование статьи 10, согласно которому не допускается реклама работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил, а также услуг по обучению указанной деятельности. Кроме того, в телепрограмме содержалась запрещенная реклама лекарственных средств, не зарегистрированных в Беларуси в порядке, установленном законодательством, запрещенная реклама биологически активных добавок к пище, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.

"Действие разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации прекращается в случае несоответствия продукции иностранного СМИ требованиям, предусмотренным для выдачи разрешения. Учитывая выявленные в деятельности телепрограммы нарушения законодательства о рекламе, Мининформом принято решение о признании утратившим силу разрешения на распространение телепрограммы "Точка ТВ". Данное решение вступает в силу 23 марта 2018 года", - пояснили в ведомстве.

Распространителям телепрограммы "Точка ТВ" на территории Беларуси необходимо в срок до 23 марта принять меры по реализации принятого Мининформом решения, в том числе в части прекращения распространения телепрограммы.-0-