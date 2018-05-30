30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространенность курения в Беларуси с 2001 года снизилась более чем на 10%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что потребление табака в Беларуси составляет порядка 30%, все-таки есть положительные результаты. Потому что если взять цифры 2001 года, то тогда распространенность курения среди населения составляла 41,6%", - сказала Ольга Бартман. Меры, которые применяются в стране, ведут, возможно, к не очень быстрой тенденции по снижению распространенности табака, но она существует.

Как отметила Ольга Бартман, продолжается работа по регулированию оборота, производства, потребления табачных изделий. "В том числе на законодательном уровне. Идет скрупулезная работа со всеми заинтересованными над проектом декрета о внесении изменений и дополнений в действующий декрет Президента об обороте табачных изделий. Принимается во внимание и мнение населения - каким образом, к примеру, можно оградить некурящих от пассивного курения, - добавила она. - Важная деталь в проекте - сделаны шаги по регулированию электронных систем курения. Оно будет осуществляться аналогично с табачными изделиями. Также расширяется перечень общественных мест, где предлагается запретить курить".

В Беларуси каждый год происходит 14-15 тыс. смертей, связанных с курением. "Употребление табака - один из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсультов и болезней периферических сосудов. У курильщиков в 2-4 раза чаще возникает ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярный инсульт, чем у некурящих людей. При этом у взрослых, которые подвергаются воздействию дыма, риск возникновения этих заболеваний возрастает на 25-30%", - подчеркнул руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Почти 30% населения Беларуси курят, 27% - ежедневно. Возраст начала курения составляет 17 с половиной лет, наблюдается дальнейшее омоложение среднего возраста начала курения. "Среди женщин процент курильщиков за последние 10 лет увеличился", - сказал Батыр Бердыклычев.

В целом в мире все больше людей отказываются от курения. "В глобальном масштабе правительства всех стран осознают, что сокращение потребления табака оказывает положительное влияние не только на здоровье населения, но и на ситуацию в области экономики и здравоохранения. Мы недавно провели исследование совместно с Программой развития ООН, согласно ему, неинфекционные заболевания в Беларуси вызывают значительное увеличение расходов на здравоохранение, а также рост бремени, связанного с временной нетрудоспособностью", - сообщил он.-0-