18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение гуманитарного сотрудничества ООН и СНГ будет обсуждаться 19 июня в Астане на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня заседания 13 вопросов. "Будут рассматриваться предложения об объявлении Душанбе культурной столицей СНГ в 2021 году, о дате и месте проведения XIV Форума творческой и научной интеллигенции. Во время встречи будут обсуждаться вопросы дальнейшего расширения связей и углубления взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН, работы интернет-проекта "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, на заседании планируется наметить планы на следующий год, рассмотреть вопросы, касающиеся межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов". В повестке дня также проведение V Съезда учителей и работников образования и II Форума ученых стран СНГ, которые запланированы на осень в Бишкеке и Ереване соответственно.

Совет по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ был образован в 2006 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Совет занимается координацией взаимодействия государств в области культуры, образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью. Совет работает в тесной связи с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества, оказывает ему содействие в разработке и реализации стратегии, в выполнении им функций аналитического центра и катализатора гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества.-0-