Равенство каждого перед законом позволяет людям чувствовать справедливость - Дмитрий Жук

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливое отношение к людям заключается в том, что законы и принятые государственные решения касаются каждого и соблюдаются всеми. Такое мнение высказал руководитель издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук во время дискуссии в "Клубе редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Один из главных итогов недавнего совещания главы государства с Администрацией Президента - установка на честное и справедливое отношение к людям. "Справедливость ощущается человеком в душе. Если там, внутри, что-то не так, человек бунтует. Но есть общественные маркеры, которые оформлены в гражданском обществе в виде законов. И эти законы должны одинаково применяться ко всем членам общества. Невзирая на ранги, статусы, заслуги и т.д. В этом, наверное, и заключен механизм исполнения справедливости для всех. Как действовать - понятно. Вопрос в людях, исполнителях. В их деловой культуре и этике. В подборе кадров. С моей точки зрения, они должны не только быть профессиональными, но еще видеть и слышать то, что нужно людям", - сказал Дмитрий Жук.

Он также привел слова Президента в адрес правительства, что все те решения, которые были приняты людьми на Всенародном собрании, должны выполняться, и тогда народ будет чувствовать справедливость. "Эта программа не корректируется. С учетом этого Президент готов поддержать любую программу правительства", - отметил Дмитрий Жук. Соответственно, выполнение этих решений должно соблюдаться всеми: и чиновниками, и обычными гражданами.

Согласился с коллегой и директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. "Вопрос справедливости - это вопрос нормального, здорового существования общества. А когда происходят перекосы, тогда возникает недовольство государством как силы в целом. Курс нашего Президента нацелен на то, чтобы эта справедливость в обществе была", - подытожил Владимир Перцов.

Коснулась беседа и трагедии в Керчи. Участники дискуссии сошлись во мнении, что вместо затрат на системы охраны в школах или других учреждениях лучше вкладывать больше в духовно-нравственное воспитание молодежи на всех уровнях: в семье, школе, в молодежных сообществах. Председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин обратил внимание на духовный фактор существования общества, обращение к церкви в воспитательном процессе. Обсуждалось и событие, взволновавшее православный мир, - решение Синода об автокефалии Украинской православной церкви и последовавшие реакции. Сергей Лепин считает, что "все не настолько плохо, как кричат некоторые пораженцы".

Проект агентства теленовостей "Клуб редакторов" вернулся в эфир телеканала "Беларусь 1". В новом телесезоне следить за дискуссиями в студии зрители могут по пятницам сразу после программы "Панорама". Диалог без купюр о наиболее важных и актуальных общественно-политических событиях в стране и в мире будут вести не только главные редакторы самых авторитетных белорусских СМИ, но и эксперты. Ведущим программы "Клуб редакторов" остается Геннадий Давыдько, который является автором идеи проекта. По воскресеньям в 15.30 программа будет идти в повторе, можно будет также послушать аудиоверсию на Первом национальном канале Белорусского радио после выпуска новостей в 17.10.-0-