Равков: на белорусской земле поддерживаются мир и безопасность, и так будет всегда

22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На белорусской земле поддерживаются мир и безопасность, и так будет всегда. Уверенность в этом сегодня высказал журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков перед началом торжественного заседания, посвященного 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня на белорусской земле мир и безопасность. Это состоявшийся факт, и так будет всегда", - подчеркнул министр.
В первую очередь он поздравил с этой датой ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которым стала возможной Великая Победа. "Мы должны всегда гордиться этой победой, нашими дедами и прадедами", - сказал Андрей Равков.
Он также адресовал поздравления ветеранам Вооруженных Сил, которые в послевоенные годы, на протяжении второй половины 20-го столетия сумели сохранить паритет, позволивший не допустить ядерной войны.
Министр подчеркнул и всенародный характер праздника, так как каждый житель страны должен быть защитником своего Отечества. В связи с этим он напомнил известное выражение о том, что армии выигрывают только сражения, а войну - народы.
"В Беларуси выстроена четкая, действующая система национальной, в том числе военной, безопасности, которая позволяет на сегодняшний день парировать угрозы, вызовы и риски, имеющиеся в современном мире", - заявил Андрей Равков.
Он добавил, что Вооруженные Силы Беларуси как основной элемент военной составляющей национальной безопасности постоянно развиваются и совершенствуются. Президентом поставлены четкие задачи в этом направлении. "Сомнений нет, что эти задачи будут выполнены", - сказал Андрей Равков.-0-
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