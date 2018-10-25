Равков: оптимизация боевого состава ВС - приоритет строительства белорусской армии до 2020 года

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптимизация боевого состава и численности Вооруженных Сил является приоритетным направлением строительства белорусской армии до 2020 года. Об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Андрей Равков во время встречи с руководителями республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетным направлением строительства белорусской армии до 2020 года является, во-первых, оптимизация боевого состава и численности Вооруженных Сил. Во-вторых, избирательное перевооружение войск на современные образцы вооружения и военной техники. В-третьих, утилизация и реализация невостребованных в ВС образцов вооружения, военной техники, боеприпасов и материальных средств, оптимизация мест их хранения, передача высвобождаемых городков местным органам власти, а также сохранение кадрового потенциала и повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил", - сказал Андрей Равков.

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