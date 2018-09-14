Равков передал космонавту Викторенко орден дяди, погибшего во время войны в боях за Беларусь

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков передал Герою Советского Союза, российскому летчику-космонавту Александру Викторенко орден Александра Невского, которым в 1943 году был награжден его дядя, старший лейтенант Иван Викторенко. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Командир роты 69-го стрелкового полка Иван Викторенко был представлен к ордену Красной звезды, но командующий 65-й армией лично на наградном листе наложил резолюцию о награждении орденом Александра Невского. "Из наградного листа следует, что в районе деревни Житцы Лоевского района Гомельской области минометная рота под командованием Ивана Викторенко успешно форсировала реку Днепр. Благодаря четкому руководству все подразделение, материальная часть и боеприпасы были быстро и без потерь переправлены на правый берег. В дальнейшем, заняв огневую позицию, командир роты организовал умелое ведение огня по огневым точкам противника, обеспечив тем самым успешное продвижение пехоты. При отражении контратаки огнем минометов беспощадно уничтожал гитлеровцев и обеспечил успех боя", - сказали в Минобороны.

Через месяц после награждения старший лейтенант погиб в ходе ожесточенных боев при освобождении белорусской земли. Его орден пролежал в земле 75 лет. Награда была обнаружена в лесу у деревни Давыдовичи в Калинковичском районе Гомельской области членом военно-исторического клуба "Поиск" Андреем Емельяненко. Он собирал информацию о неучтенных воинских захоронениях в местах боев 1943 года.

В Минобороны пояснили, что орден Александра Невского - боевая награда, которая вручалась командирам дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.-0-