Равков: после инцидента в Печах опрошено 18 тыс. дембелей, возбуждено два уголовных дела

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После инцидента в Печах опрошено 18 тыс. дембелей, возбуждено два уголовных дела. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

После гибели рядового в ОУЦ в Печах были проверены другие части, идет постоянный мониторинг ситуации.

По словам министра, через милицию, участковых было проверено 18 тыс. дембелей, опрошены их родители, родственники. "По результатам 18 тыс. опросов возбуждено два уголовных дела", - проинформировал Андрей Равков.

Как сообщалось, по результатам проверок воинских частей возбуждено 48 уголовных дел - по малейшим фактам грубости, превышения власти. Таких уголовных дел с октября по январь возбуждено 48 в 16 воинских частях, в том числе 22 - в 72-м ОУЦ.

Следственный комитет продлил сроки расследования по делу гибели рядового Коржича в воинской части в Печах. Был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. СК продлил сроки расследования, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся заявления и сообщения о преступлениях.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении. Следствие разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.-0-