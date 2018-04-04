Равков примет участие в Московской конференции по международной безопасности

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.
Во время мероприятия будут обсуждаться наиболее острые вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности, возможные направления сотрудничества по противодействию им. Андрей Равков выступит с докладом на одном из пленарных заседаний. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч с иностранными коллегами для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.-0-
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