Равков примет участие в Московской конференции по международной безопасности

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

Во время мероприятия будут обсуждаться наиболее острые вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности, возможные направления сотрудничества по противодействию им. Андрей Равков выступит с докладом на одном из пленарных заседаний. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч с иностранными коллегами для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.-0-