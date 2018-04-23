Равков принимает участие в совещании глав военных ведомств стран ШОС в Пекине

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Андреем Равковым принимает участие в совещании глав военных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Пекине (Китай) 23-24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

В ходе совещания запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также ряд встреч и двусторонних переговоров министра обороны Беларуси с главами военных ведомств государств - членов ШОС.-0-