Равков принимает участие в совещании глав военных ведомств стран ШОС в Пекине

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Андреем Равковым принимает участие в совещании глав военных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Пекине (Китай) 23-24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.
В ходе совещания запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также ряд встреч и двусторонних переговоров министра обороны Беларуси с главами военных ведомств государств - членов ШОС.-0-
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