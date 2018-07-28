28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков принял участие в открытии Армейских международных игр, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Как проинформировали в ведомстве, Андрей Равков принял участие в церемонии открытия игр по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Открытие АрМИ-2018 прошло сегодня в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот".

Впервые белорусские команды будут участвовать в конкурсах "Соколиная охота" - соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов, "Уверенный прием" - соревнование подразделений связи, "Суворовский натиск" - экипажей боевых машин пехоты.

Всего программа игр включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества" и "Танковый биатлон". АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества".

На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс "Снайперский рубеж". Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.

Беларусь участвует в Армейских международных играх с 2015 года.-0-