Равков прокомментировал возможность отправки белорусских миротворцев в Украину

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы готовы выполнять задачи в любом регионе мира, но для этого нужно, чтобы выполнялось несколько условий. Об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Равков напомнил, что в штате 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады есть миротворческая рота, ее штатная численность 100 человек. "Это подразделение готово выполнять задачи в любом регионе мира. Это не проблема, - сказал министр. - Но надо четко понимать, чтобы поехать куда-то выполнять задачи по миротворчеству, необходимо несколько обязательных условий". Глава оборонного ведомства назвал в числе таких условий решение Совета Безопасности ООН, наличие согласия как страны, которая выделяет миротворческий контингент, так и того государства, куда он будет направлен. В Беларуси по закону подобное решение принимает глава государства. Кроме того, нужно письменное согласие самих военнослужащих. "При соблюдении всех этих условий мы готовы выполнить задачу", - резюмировал министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ноябре 2017 года заявил, что Беларусь готова направить миротворческий контингент в Украину, чтобы способствовать восстановлению мира в этой стране. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что еще в 2014 году Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Euronews заявил, что Беларусь готова направить в Украину миротворческий контингент, чтобы способствовать восстановлению мира и спокойствия в стране. "Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных сторон, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - сказал тогда министр.-0-