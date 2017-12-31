Равков рассказал о приоритетах развития белорусской армии в 2018 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия в 2018 году продолжит кропотливую работу по исполнению плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года. Об этом сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил министр обороны Андрей Равков, сообщает БЕЛТА.
Приоритетными в плане определены такие направления, как перевооружение радиотехнических войск, радиоэлектронная разведка, автоматизация процессов управления, беспилотники. В войска будут поступать новые образцы вооружения, рассказал Андрей Равков.
Министр подчеркнул, что план исполняется до запятой, потому что главой государства для этого приняты все решения. "Всем необходимым мы обеспечены", - отметил Андрей Равков.
Руководитель оборонного ведомства, подводя итоги 2017-го, сказал, что для белорусских ВС год выдался напряженным. Армия отработала немало значимых мероприятий, в том числе совместное стратегическое учение "Запад-2017". Поводом для гордости министр назвал наличие у белорусских войск реактивной системы залпового огня "Полонез" - ракетного вооружения, которое служит сильнейшим элементом стратегического сдерживания.-0-
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