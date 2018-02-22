Равков: в 2018 году продолжается повышение боевой мощи Вооруженных Сил

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году продолжается процесс оптимизации, итогом которого станет повышение боевой мощи Вооруженных Сил. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр обороны Андрей Равков.

"В 2018 году продолжается процесс оптимизации, итогом которого мы видим повышение боевой мощи Вооруженных Сил за счет увеличения боевого компонента при одновременном снижении количества обеспечивающих структур, избирательного перевооружения на новые комплексы вооружения и военной техники", - сказал Андрей Равков.

В 2016 году началась реализация очередного пятилетнего плана строительства и развития Вооруженных Сил, который разработан с учетом прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки в мире и Европейском регионе, уточненных подходов к применению войск, заложенных в документы военного планирования, а также требований, предъявляемых к перспективным Вооруженным Силам.

"Главной целью до 2020 года определено создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе очень модным, благодаря журналистам,"гибридным угрозам". Что касается полученных на сегодняшний день результатов этой работы, то их можно определить следующим тезисом - современные Вооруженные Силы в целом отвечают сегодняшним реалиям обеспечения национальной безопасности в военной сфере и являются важнейшим средством стратегического сдерживания, предотвращения войны", - добавил министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА 23 февраля.-0-