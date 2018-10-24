Равков: военное сотрудничество с Россией - важный элемент сдерживания угроз в Восточноевропейском регионе

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Россией в военной сфере является ощутимым фактором стабильности и важным элементом стратегического сдерживания угроз Организацией Договора о коллективной безопасности в Восточноевропейском регионе. Об этом сегодня на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России в Минске заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тесное сотрудничество и взаимодействие между нашими странами успешно осуществляется в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях. Однако интеграция в деле обеспечения безопасности Союзного государства в этом ряду занимает особое место. Сотрудничество с Россией в военной сфере является ощутимым фактором стабильности как для наших стран, так и важным элементом стратегического сдерживания угроз ОДКБ в Восточноевропейском регионе", - сказал министр.

За годы сотрудничества с Россией достигнуты значительные результаты, поэтому с уверенностью можно констатировать укрепление оборонного потенциала Союзного государства. "В первую очередь это развитие и совершенствование региональной группировки войск, соответствующей современным геостратегическим, социально-политическим, экономическим, военно-техническим реалиям. Также это задачи по обеспечению военной безопасности стран - участников союза, - отметил Андрей Равков. - Хочу подчеркнуть наличие единой оценки вызовов и угроз. Мы совершенствуем и объединенные военные системы, которые проверяются на совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки".

Коснулся министр темы сотрудничества с Россией в военно-технической области. "Продолжается развитие и углубление производственной и научно-технической кооперации наших предприятий в области разработки и производства вооружения и военной техники. Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, а также в ремонте и модернизации вооружения и военной техники", - подчеркнул он.

Успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. Сейчас в интересах белорусской армии в России обучаются более 450 специалистов. "Существует немало и других сфер военного сотрудничества, где мы достигли значительных результатов. Это позволяет на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств как динамичное и эффективное", - подытожил министр.-0-