Раздел с более подробной информацией об очередях на границе появился на сайте Госпогранкомитета

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси на официальном интернет-портале начал публиковать данные о средних ежедневных величинах очередей перед пунктами пропуска на выезд из страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Госпогранкомитет запустил раздел официального интернет-портала, который позволит спланировать поездку за границу и минимизировать потерю времени в очереди перед въездом в пункт пропуска. Новый раздел представлен в виде графиков с аналитической информацией об очередях легковых и грузовых машин перед пунктами пропуска на выезд из страны. Посетители ресурса могут ознакомиться не только с текущим состоянием очереди на границе, но и с данными о ежедневной средней величине очереди грузовых и легковых авто, а также с информацией о почасовых изменениях средней очереди выезжающих из Беларуси автомобилей.

"По нашему мнению, информация в этом разделе будет способствовать более равномерному распределению потоков транспорта через пункты пропуска на выезд из Беларуси. Как правило, именно на этом направлении образуются очереди. Данные будут полезны для грузоперевозчиков, чтобы рассчитать приблизительное время прибытия в пункт пропуска. Для людей, которые планируют свои поездки, эта информация тоже может быть полезной", - отметил Антон Бычковский.

Предоставляемая информация - усредненный результат анализа данных об очередях за последние 4 недели, она ежедневно автоматически изменяется в соответствии со складывающейся обстановкой. Графики наглядно отображают ситуацию перед пунктом пропуска на основе реальных данных, что позволяет посетителям интернет-портала подобрать наиболее благоприятные день недели и время суток для поездки.

В пунктах пропуска "Брест", "Котловка" и "Григоровщина" функционирует система электронной очереди, где можно забронировать время для пересечения границы за 90 суток, но не позднее 3 часов до поездки. Кроме того, в разделе, где круглосуточно каждый четный час публикуются сведения об очередях перед пунктами пропуска в табличном виде, можно увидеть обстановку с видеокамер перед автодорожными пунктами пропуска в режиме онлайн.-0-