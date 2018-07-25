Размеры некоторых пособий и пенсий с 1 августа увеличатся из-за роста БПМ

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа возрастают размеры некоторых видов пособий и пенсий в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2018 года №61 с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц БПМ установлен в размере Br213,67. В ценах июня он увеличился по сравнению с размером в ценах марта на 3,4%. Увеличение БПМ обусловлено в первую очередь ростом цен на плодоовощную продукцию в указанный период (117,6%).

В связи с изменением БПМ с 1 августа увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ), и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Увеличатся пособия на детей в возрасте до трех лет, для исчисления которых применяется показатель среднемесячной заработной платы за предыдущий квартал. Рост варьируется от Br17 до Br21,87. Так, пособие на первого ребенка составит Br329,04 (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей - Br376,04 (40% от средней зарплаты), на ребенка-инвалида до 3 лет - Br423,05 в месяц (45% от средней зарплаты).-0-