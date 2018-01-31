Размеры некоторых видов детских пособий возрастают в Беларуси с 1 февраля в связи с ростом БПМ

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля возрастают размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 24 января 2018 года №7 БМП с 1 февраля по 30 апреля 2018 года в расчете на месяц установлен в размере Br199,32. Новый БПМ повысился на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2017 года по 31 января нынешнего (Br197,81), соответственно увеличиваются и размеры некоторых видов детских пособий.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br1993,20; при рождении второго и последующих детей - Br2790,48. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br199,32, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br99,66.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, равняется: на ребенка-инвалида - Br139,52, на других детей в семье - Br99,66. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br199,32 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br239,18 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br139,52.

Также увеличатся пособия на детей в возрасте до трех лет, для исчисления которых применяется показатель среднемесячной заработной платы за предыдущий квартал.-0-