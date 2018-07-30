Разработан проект концепции программы СГ по созданию аппаратуры для экспресс-диагностики заболеваний

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси совместно с Кластером медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий при правительстве Санкт-Петербурга разработали проект концепции новой научно-технической программы Союзного государства "Создание инновационной аппаратуры для экспресс-диагностики социально значимых заболеваний в месте нахождения пациента" ("Лабтех"), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель программы - создание целой линейки новейших приборов и тест-систем для быстрой диагностики и оценки состояния человека в приемных отделениях больниц, в районных поликлиниках, офисах семейных врачей, для проведения широкого круга биохимических анализов. Планируется разработка методов и средств экспресс-диагностики социально значимых заболеваний, основанных на использовании электрохемилюминесценции, двухфотонной люминисценции, люминесцентных биочипов, мультипараметрической регистрации лазерно-индуцированной фотолюминесценции, фотометрии, иммунохроматографии, микроволновой томографии, ультразвуковой структуроскопии и спектрометрии.

Белорусские и российские ученые будут работать над созданием новых расходных материалов и реагентов, используемых в процессе экспресс-диагностики (молекулярные тест-системы, моноклональные антитела, биомаркеры, подложки для биочипов, кремниевые микрочипы для люминесцентного анализа, биохимические буферы и др.), а также технологий их промышленного производства.

Среди задач союзной программы - разработка технологии серийного производства средств трансдермальной доставки лекарственных препаратов на основе микро-игл, адаптированных к условиям оказания неотложной помощи, а также методик проведения диагностических процедур и выполнения измерений.

Также предполагается разработка нормативной базы применения неинвазивной и инвазивной экспресс-диагностики в системе здравоохранения России и Беларуси, что позволит использовать результаты в обеих странах равноправно.

По мнению разработчиков программы, ее реализация позволит решить ряд вопросов в области микробиологии и эпидемиологии, онкологии, кардиологии, токсикологии и т.д.

Планируемые работы не дублируют разработки, выполняемые различными предприятиями Союзного государства по национальным научно-техническим программам, и нацелены на импортозамещение.

Участниками новой программы Союзного государства со стороны Беларуси могут стать ряд организаций НАН, Министерства здравоохранения, Министерства образования и других ведомств. Со стороны России предполагается участие ФГБУ "НИИ гриппа" Министерства здравоохранения (головная организация по программе), а также целого ряда организаций, имеющих многолетний опыт создания медицинских диагностических приборов и оборудования. Программу планируется реализовать в один этап за четыре года.

В настоящее время проект концепции программы проходит рассмотрение в заинтересованных министерствах и ведомствах.-0-