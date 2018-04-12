Разработан проект соглашения между правительствами Беларуси и России по обеспечению транспортной безопасности

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан проект соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, сообщил директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта России Александр Корниенко во время 52-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью формирования унифицированного механизма взаимодействия между Россией и Беларусью, обеспечивающего своевременное выявление и предупреждение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозке пассажиров и грузов в международном сообщении, разработан проект соглашения между правительством России и правительством Беларуси о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Полагаем, что принятие данного документа, находящегося в высокой степени готовности к подписанию, позволит значительно повысить результативность российско-белорусского сотрудничества в данной сфере и даст толчок для дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования в этой области", - сказал Александр Корниенко.

Документ направлен на организацию взаимодействия сторон по разработке системы правовых, организационных и иных мер для обеспечения безопасности в сфере транспортного комплекса. "Целесообразность подписания соглашения обусловлена прежде всего необходимостью повышения эффективности межгосударственного сотрудничества России и Беларуси в области организации защиты объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств", - отметил директор департамента.

Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России на тему "Состояние и основные направления совершенствования обеспечения транспортной безопасности в Союзном государстве" проходит в Минске 12-13 апреля. Помимо союзных парламентариев в работе семинара участвуют представители профильных министерств и ведомств, Постоянного комитета Союзного государства, а также руководители организаций и предприятий, работающих в сфере транспортной безопасности.-0-