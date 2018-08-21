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Разработка белорусских ученых позволит снизить содержание соли в колбасе без потери вкуса

Общество 21.08.2018 | 13:26
Фото Pixabay
Фото Pixabay

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали пряную смесь, которая позволяет снизить содержание соли в колбасах без потери вкусовых качеств. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности Светлана Гордынец.

"На сегодняшний день нашим институтом совместно с предприятием "Унитехпром БГУ" разработаны специальные смеси, которые позволяют снизить порог солевой чувствительности и содержание поваренной соли на 30% в колбасных изделиях. Это достаточно большой сегмент мясных продуктов - около 70% от общего ассортимента", - сказала она.

Как пояснила Светлана Гордынец, основа смеси будет состоять из пряностей: кориандра, чеснока, мускатного ореха и др. "Смесь позволяет сохранить цвет и вкус колбасы, при этом снижается количество добавляемой соли. Разработка прошла испытания в Институте физиологии НАН, где были подтверждены профилактические свойства композиции. Продукция с ее использованием будет рекомендоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Эта информация будет указана на этикетке изделия", - отметила завотделом.

Она выразила надежду, что в скором времени белорусские мясокомбинаты освоят выпуск вареных колбас с использованием пряной смеси или уже по разработанной в институте рецептуре.-0-

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продукты питания, разработки, ученые
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