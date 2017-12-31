Разумные ограничения доступности алкоголя в Беларуси будут уместны - Шуневич

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разумные ограничения доступности алкоголя в Беларуси будут уместны. Такое мнение высказал на телеканале "Беларусь 1" министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

В МВД убеждены, что "разумные ограничения в потреблении, доступности алкоголя сегодня уместны". Так, милицейское ведомство предлагает ограничить ночную продажу алкоголя, запретить продавать его в определенных местах. Кроме того, в МВД рассчитывают на поддержку законодателей в части повышения возраста, с которого можно будет покупать спиртное.

Как сообщалось, в Беларуси предлагается ввести единое время продажи алкоголя - с 9.00 до 23.00. Магазины, которые имеют торговый зал в 1 тыс. и более кв.м, могут обязать сделать для спиртного обособленный отдел. На сайте МВД сейчас продолжается опрос общественного мнения по поводу предлагаемых новаций.-0-