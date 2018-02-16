16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие белорусско-российского сотрудничества в телевещании обсуждено в Минске на рабочей встрече заместителя министра информации Павла Легкого с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.
Во время встречи обсуждались вопросы развития белорусско-российского сотрудничества в сфере телевещания, реформирования деятельности телерадиовещательной организации Союзного государства, отметили в Мининформе. Кроме того, Павел Легкий и Алексей Волин рассмотрели некоторые аспекты нормативного правового регулирования информационной сферы в контексте развития современных медиа.-0-
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