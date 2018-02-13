Развитие беспилотных авиационных комплексов идет опережающими темпами - Равков

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси развитие беспилотных авиационных комплексов идет опережающими темпами. Об этом заявил журналистам министр обороны Андрей Равков сегодня по итогам заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе заседания министр проинформировал об итогах работы ведомства за 2017 год и задачах на 2018 год, а также рассказал об имеющихся проблемных вопросах. Президент конкретизировал направления деятельности, касающиеся оснащения Вооруженных Сил, подготовки офицерского состава, укрепления воинской дисциплины.

Отвечая на вопросы журналистов, министр подчеркнул, что развитие беспилотных авиационных комплексов идет опережающими темпами, они производятся в стране и активно используются на практике. "Без этого компонента невозможно применение большинства огневых единиц, которые выполняют задачи на поражение противника. Это вполне естественно, что интерес к данной теме очень большой, в том числе у нас в стране. Мы в этом вопросе, нельзя сказать, что в лидирующих позициях, но и не на отстающих", - считает Андрей Равков.

Он также акцентировал внимание, что Вооруженные Силы обеспечены всем необходимым. Белорусская армия является достаточно подготовленной для решения стоящих перед ней задач, отметил министр.

Андрей Равков рассказал также, что в Беларуси проводится проверка Вооруженных Сил.-0-