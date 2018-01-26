Развитие сферы туризма дает дополнительные возможности для занятости людей - Орда

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сферы туризма дает дополнительные возможности для занятости людей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в преддверии открытия профсоюзной туристической выставки "Профтур-2018".

"Сегодня во многих странах туризм обеспечивает значительную долю ВВП и создает достаточно большое количество рабочих мест. При этом надо понимать, что речь идет не только о занятости людей в гостиничном бизнесе, но и о создании дополнительных рабочих мест в торговле, обслуживании, индустрии развлечений, даже в банковской и страховой деятельности. С развитием туриндустрии всегда происходит оживление в таких секторах экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство", - сказал Михаил Орда.

В Беларуси в плане развития туристической отрасли очень большой потенциал, реализовать который помогут в том числе принятые решения по упрощению визового режима и созданию благоприятных условий для работы малых и средних предприятий и самозанятости людей. Сегодня практически нет преград, чтобы, например, открыть кафе или заняться ремесленничеством. Это поможет улучшить инфраструктуру, необходимую для развития туризма, особенно на селе и в небольших городах, уверен председатель Федерации профсоюзов. В дальнейшем успешную работу созданных малых и средних предприятий может обеспечить как раз развитие туризма. Ведь доход ремесленников, предприятий общепита во многом обеспечивают именно туристы.

Федерация профсоюзов также способствует развитию туристического сектора в стране. Уже традиционно в начале февраля проводится выставка "Профтур", где профсоюзный туроператор "Беларустурист" предлагает более 500 интересных вариантов отдыха как для белорусов, так и для зарубежных гостей.

Например, одно из перспективных направлений - промышленный туризм. Сегодня у "Беларустуриста" самый большой пакет предложений экскурсий на заводы, фабрики и другие предприятия Беларуси. Это направление сегодня крайне интересно зарубежным гостям и самим белорусам.

Востребован и оздоровительный туризм. 13 профсоюзных санаториев сегодня предлагают программы абсолютно на любой вкус - от традиционных полноценных курсов по санаторно-курортному лечению до туров выходного дня. Например, в прошлом году услугами профсоюзных здравниц воспользовалось более 85 тыс. человек. Из них около 44 тыс. - это граждане из 45 стран мира.

Профсоюзная экскурсионно-туристическая выставка "Профтур-2018" пройдет с 30 января по 1 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.-0-