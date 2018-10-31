Развитие системы квалификаций станет двигателем для всех сфер - Матусевич

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос подготовки профессиональных кадров в соответствии с современными требованиями экономики приобретает стратегическое значение. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич на заседании круглого стола Постоянной комиссии Палаты Представителей по труду и социальным вопросам "Совершенствование национальной системы квалификаций", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Матусевича, к 2025 году валовой внутренний продукт Беларуси должен возрасти вдвое до $100 млрд. Такая задача невозможна без высококвалифицированных специалистов. "Кадры - основа современной экономики. Для иностранных инвесторов, которые хотели бы реализовать проекты в Беларуси, становится все более важным не льготные инвестиционные режимы, а то, смогут ли они найти работников соответствующей квалификации. Задача формирования и развития национальной системы квалификаций - экономическая, социальная и региональная", - отметил он.

Министерство экономики рассматривает возможность модернизации системы бизнес-образования и наращивания профессионального потенциала управленческих кадров. Первым шагом станет разработка макета профессиональных стандартов, а с 2021 года в бизнес-школах и учреждениях высшей школы учебные дисциплины по тематике "бизнес-управление" будут преподаваться с учетом их актуальности и использования современных методик обучения, что станет основой подготовки кадров новой формации.

Национальная система квалификаций будет совершенствоваться в соответствии со стратегией, утвержденной постановлением Совета Министров №764 от 24 октября 2018 года. Это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения. Стратегия рассчитана на средне- и долгосрочную перспективу, утвержден план мероприятий, который включает разработку прогноза потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, создание Национального совета по развитию системы квалификаций, подготовку изменений в Трудовой кодекс в части совершенствования НСК, разработку проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации квалификаций.-0-