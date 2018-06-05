Развитие системы раннего вмешательства возвращает детей с особенностями в семьи - ЮНИСЕФ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение детей в домах-интернатах является одним из важных итогов развития системы раннего вмешательства. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар на полях региональной конференции стран Европы и Центральной Азии "Раннее вмешательство для детей: укрепление систем и расширение прав и возможностей семей", которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая тысяча дней жизни каждого ребенка самые важные. Если выявить задержку в развитии или инвалидность в это время, то можно значительно уменьшить негативные последствия, - отметил Рашед Мустафа Сарвар. - Наша задача к 2020 году - каждый ребенок должен получать квалифицированную помощь, чтобы исключить инвалидность или снизить ее степень. И в этом должно быть широкое участие родителей. Семья - это самые благоприятные условия для детей, их развития и будущей жизни".

Возвращение детей в семью - один из важных итогов внедрения и развития системы раннего вмешательства. Согласно статистике на 1 мая 2018 года в Беларуси было зарегистрировано около 31,5 тыс. детей с особенностями в развитии. Такие дети составляют около 48% воспитанников домов-интернатов.

Специалисты из 16 государств собрались в Минске 5-6 июня, чтобы обсудить развитие системы раннего вмешательства для детей с инвалидностью на региональном уровне. "В Беларуси хорошо развита система здравоохранения, но нужно перенимать и зарубежный опыт", - подчеркнул Рашед Мустафа Сарвар.

Организаторами конференции являются Министерство здравоохранения Беларуси, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, региональное представительство ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии при поддержке правительства Российской Федерации.-0-