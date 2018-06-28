Развитие соцсферы Беларуси будет обсуждаться 29 июня на совместном заседании палат парламента

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие социальной сферы Беларуси будет обсуждаться 29 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Перед парламентариями с докладом о вопросах развития социальной сферы выступит заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Члены правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов.
Кроме того, 29 июня состоится заседание Палаты представителей и закрытие весенней сессии. Среди законопроектов, которые рассмотрит депутатский корпус, поправки в Воздушный кодекс в первом чтении. По окончании заседания с докладом выступит председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.-0-
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