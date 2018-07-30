"Машина времени", фудкорт и развлечения для всей семьи: "ХмельновFEST" пройдет 25 августа в Минске

Ежегодный фестиваль "ХмельновFEST" - это целый день захватывающих развлечений, отличной музыки и вкусных угощений! Это территория дружественного общения, ярких эмоций и замечательных конкурсов! И этот неповторимый летний праздник вновь возвращается в Минск - в субботу, 25 августа, сквер "Старостинская слобода" перед гостиницей "Беларусь" станет местом его проведения. Посетят фестиваль не только минчане, но и жители всех регионов Беларуси - в областных городах будут организованы специальные туры на фестиваль. Будут и многочисленные гости из-за рубежа - ведь в финале праздника выступит легендарная группа "Машина времени"!

Слоган фестиваля - "Мужские истории начинаются ЗДЕСЬ!". Однако "ХмельновFEST" объединит не только мужчин с их историями, увлечениями и интересами - это будет праздник для всей семьи, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Любимые ритмы, вкусные удовольствия, масса развлечений и конкурсов, приятные призы и подарки - это все "ХмельновFEST".

Настроение праздника уже витает в воздухе: ХмельновFEST – это круто!

Только для мужчин

Фестивальная площадка будет разделена на несколько тематических зон. Так, мужчины смогут посоперничать в рыбной ловле, жонглировании футбольным мячом и попробуют как можно дольше удержаться на двигающемся быке. А соревнование по переноске любимых женщин - забава, пришедшая к нам из Финляндии, - наверняка подарит множество эмоций как участникам, так и зрителям.

А еще в этот день мужчины смогут побывать в креслах у профессиональных барбершоперов и парикмахеров и обзавестись новой модной стрижкой или стильной бородкой, причем абсолютно бесплатно!

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет открытый кубок Беларуси по дартсу. На ретро-площадке желающие смогут сразиться в городки, шашки и домино. А свои силы в шахматах можно испытать во время сеанса одновременной игры с представительницей прекрасного пола - настоящим гроссмейстером!

Специально для женщин

Для женщин организаторы приготовили не менее интересные развлечения. Дамы смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, кружек, изготовлению фирменных брошек, научиться танцевать, готовить вкусный чай. Популярная бьюти-блогер поделится с красавицами рецептами красоты с помощью специальных средств, сделанных на основе пива. Помимо этого профессиональные визажисты сделают бесплатный макияж всем желающим.

Чем займутся дети

Маленьких непосед ожидают батуты, мегагорки, аквагрим, аниматоры, интерактивные сказки и конкурсы, игрушечный городок - словом, целое море веселья и радости!

Музыкальный драйв

Там, где собираются настоящие мужчины, звучит подлинная, проверенная временем и вкусами поколений музыка. Фестиваль "Хмельнов" посетит легендарная группа "Машина времени" и исполнит свои нестареющие хиты.

И вот новый поворот: "Машина времени" – хедлайнер фестиваля "Хмельнов"!

Также на сцене выступят зажигательные белорусские группы и топ-5 лучших кавер-бэндов музыкального конкурса CoverKing.

Лучшие кавер-бэнды страны выйдут на сцену фестиваля

Аппетитные истории

Хорошие напитки неразделимы с вкусной едой, поэтому "Хмельнов" позаботился о том, чтобы в этот день все были сыты и довольны. На богатом фудкорте фестиваля гости смогут попробовать вкуснейшие закуски к пенному напитку. Здесь будут ароматная уха и мясо на вертеле, настоящий узбекский плов и вареные раки. Грузинский шеф-повар на глазах публики изготовит потрясающий шашлык и поделится кавказскими секретами, как сохранить мясо сочным и нежным. На кулинарном "Хмельнов-шоу" известные медиаперсоны приготовят свои любимые блюда к пиву, а шоу барменов удивит разнообразными коктейлями на основе пива "Хмельнов".

Любовь к хорошей музыке и мощному драйву, вкусной еде и напиткам разделяют все!

Но это еще не все, что приготовил "Хмельнов" для своих друзей. После активных игр и соревнований гости фестиваля смогут расслабиться в лаунж-зоне посреди живописной березовой рощи, посетить баню и попробовать лечебный массаж вениками. Также будут работать выставки, где можно увидеть уникальные экспонаты из различных сфер: охота, автоспорт, природа Беларуси и многое другое.

Начало фестиваля в 12.00. Вход платный - от Br5, но детям до 12 лет - бесплатно. При этом нужно учесть, что вход на фестиваль детей до 18 лет - только в сопровождении взрослых. Приобрести билеты можно уже сейчас.

Вечеринка в преддверии фестиваля

До "ХмельновFEST" остается меньше месяца. В преддверии этого события "Хмельнов" собрал друзей, чтобы поделиться настроением праздника. Известные медиаперсоны и журналисты приняли участие в квиз-шоу. Пиво в фильмах, песнях, клипах, занимательная история пивоварения - все это стало частью увлекательной викторины. Лучшие знатоки получили памятные призы, которые вручил генеральный продюсер фестиваля Анатолий Акантинов.

Гостей порадовали яркие выступления OpenSpace и других зажигательных исполнителей. Вечеринка стала генеральной репетицией предстоящего фестиваля. Предвкушение праздника уже витает в воздухе! Без сомнения, гостей "ХмельновFEST" ожидают еще более яркие эмоции!

Подробная информация о фестивале - на сайте HmelnovFest.by, за новостями можно также следить в социальных сетях.