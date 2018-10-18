Реализация концепции погранбезопасности укрепит пояс добрососедства с зарубежными странами - ГПК

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация концепции обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы укрепит пояс добрососедства с зарубежными странами. Документ, утвержденный 16 октября указом №410, нацелен на рост защищенности национальных интересов государства от внешних и внутренних угроз в пограничном пространстве, обеспечение единства подходов к формированию и реализации государственной пограничной политики, а также на повышение эффективности охраны государственной границы Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Утверждена концепция обеспечения погранбезопасности Беларуси до 2022 года Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.

В ведомстве отметили, что реализация положений концепции "позволит к 2023 году усовершенствовать систему обеспечения пограничной безопасности Беларуси, повысить эффективность взаимодействия по выявлению, минимизации и устранению опасностей трансграничного характера, укрепить пояс добрососедства с зарубежными государствами, а также придать государственной границе современный облик".

В числе главных причин разработки концепции в Госпогранкомитете назвали активизацию негативных факторов, способных привести к возникновению угроз национальной безопасности страны в ее пограничном пространстве. В ведомстве напомнили также о решении главы государства, которое он принял на совещании по утверждению решения на охрану белорусской границы органами погранслужбы в январе 2018 года.

"Принятие концепции продиктовано необходимостью определения приоритетных направлений деятельности по укреплению пограничной безопасности на среднесрочную перспективу. Программный документ также направлен на корректировку механизмов противодействия современным опасностям трансграничного характера, совершенствование форм и способов взаимодействия субъектов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики, а также работу с населением приграничной территории в интересах решения задач охраны государственной границы Беларуси", - отметили в Госпогранкомитете.

Кроме того, концепция призвана способствовать поиску и использованию новых источников финансирования мероприятий по обеспечению пограничной безопасности страны, формированию концептуальной платформы для глубокой проработки вопросов в области госпогранполитики, в том числе научной.

Концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2008-2017 годы выполнена.-0-