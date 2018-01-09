Реализацию трех видов российских стеклоомывателей приостановили в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приостановлено действие свидетельств о госрегистрации трех видов стеклоомывателей из России, которые не соответствуют требованиям, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
"В связи с наступлением зимнего периода обращаем внимание автомобилистов, что в настоящее время приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости низкозамерзающие с повышенным содержанием ментола", - сказано в сообщении.
Речь идет о таких видах стеклоомывателей, как "Полюс" (-30) (изготовитель ООО "Руспромпоставка"), "Вьюга" марки (-30) (изготовитель ООО "Информ Прогресс"), "Frost" марки (-30) (изготовитель ООО "Теклис").
В 2017 году на территории Беларуси также были зафиксированные факты несоответствия стеклоомывающих жидкостей требованиям технических нормативных правовых актов по содержанию метанола.-0-
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