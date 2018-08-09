Регистрация безработных из числа молодежи в Беларуси ежегодно сокращается - Минтруда

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация безработных из числа молодежи в Беларуси ежегодно сокращается, сообщила сегодня журналистам консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время 28,5% ставших на учет в службе занятости - молодые люди, тогда как в 2000 году эта цифра составляла 52%, в 2015-м - 33,9%, в 2017-м - 30,8%. "Регистрация безработных из числа молодежи ежегодно сокращается, реже стали обращаться в службу занятости и выпускники учреждений образования. В соответствии с законодательством молодые люди, впервые выходящие на рынок труда, относятся к социально уязвимой категории. Им предоставляются дополнительные гарантии занятости", - отметила Жанна Щемелева.

Кроме того, молодежь в первоочередном порядке направляется на обучение по направлениям службы занятости (40% от общего числа направленных), около 35% получивших субсидии на открытие своего дела - безработные в возрасте до 31 года.

В целом удельный вес молодежи среди работающих в Беларуси составляет около 22,6%. Самым молодежным видом экономической деятельности является сфера IT (51,4%). Много молодых людей работает в области оказания услуг по временному проживанию и питанию (38,8% от общего числа работников), информации и связи (38,1%), в оптовой и розничной торговле, занимается ремонтом автомобилей (31%), финансовой и страховой деятельностью (27,5%). Доля молодежи среди руководителей - около 6%, среди специалистов - около 42%.-0-