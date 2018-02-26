Рейсы из аэропорта Витебск востребованы у жителей Смоленской области - Островский

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиарейсы из аэропорта Витебск востребованы у жителей Смоленской области. Об этом заявил журналистам губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Беларуси в России Игорем Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из ключевых пунктов сегодняшних переговоров стало усиление возможностей Витебского аэропорта с точки зрения осуществления новых рейсов на российские курорты, прежде всего в Краснодарский край, а также в Санкт-Петербург", - сказал губернатор.

По его словам, авиарейсы из Витебска востребованы у жителей Смоленской области, и власти региона заинтересованы в том, чтобы смоляне улетали именно из Витебского аэропорта.

"Благо до него несколько десятков километров, нежели до Московского авиаузла, до которого 400 км", - пояснил Алексей Островский.-0-