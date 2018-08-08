Рейтинг дружественных к грудному вскармливанию мест составили в Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского проекта "Кормим грудью" назовут 9 августа в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Церемония приурочена к Всемирной неделе грудного вскармливания. На ней представят рейтинг публичных мест, дружественных к грудному вскармливанию: кафе, рестораны, детские центры, офисы компаний. Лучших определяли мамы через народное голосование на сайте mamexpert.by.

"Проект важен для будущих мам, кормящих женщин, для их семей и общественности в целом. Мы хотим привлечь внимание к теме грудного вскармливания и рассказать, какие варианты есть у мамы покормить ребенка в городе, какие средства помогают в мегаполисе сделать это с максимальным комфортом и этично по отношению к окружающим людям", - отметила руководитель проекта Наталья Навроцкая.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки материнства и детства "МамСтарт" при участии комитетов по труду, занятости, социальной защите и здравоохранения Мингорисполкома. К Всемирной неделе грудного вскармливания на базе городского центра социального обслуживания семьи и детей организуются семинары по грудному вскармливанию со специалистами здравоохранения, лекции по введению прикорма и др.-0-