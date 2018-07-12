12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог" планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таможенные органы Беларуси ведут активную работу по улучшению условий перемещения товаров и пассажиропотока через границу. Например, планируются инфраструктурные изменения в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе. Реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог" планируется начать в 2019 году. Основная цель реконструкции - трехкратное увеличение пропускной способности до 6 тыс. транспортных средств в сутки (3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов)", - сказал Юрий Сенько.

В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов - по 16 в каждом направлении. В зависимости от количества транспортных средств на въезд или выезд из страны, число каналов можно будет изменять по направлениям движения. "Был старый проект, и мы его переработали с учетом сегодняшних реалий. Эта система позволит сделать работу пункта пропуска более удобной", - отметил председатель ГТК.

Значительно ускорить проведение таможенного контроля позволит установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса вместо имеющегося сейчас мобильного. Кроме того, на территории республиканского пункта таможенного оформления будет внедрена технология автоматизированного электронного распределения автомобилей по стояночным местам.

Во время реконструкции "Каменного Лога" нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе. "Сейчас мы ведем активные переговоры с пограничной службой нашей страны, таможенниками и пограничниками сопредельных стран для принятия всех необходимых решений, чтобы на время реконструкции пункта пропуска планово перевести все потоки на те участки, где мы можем обеспечить оформление транспортных средств", - добавил Юрий Сенько.

Работы по реконструкции пункта пропуска "Каменный Лог" планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

Также вблизи "Каменного Лога" начато строительство транспортно-логистического центра с большими складскими помещениями, на котором будет открыт ведомственный пункт таможенного оформления. "Строительство планируется завершить к сентябрю текущего года. В сентябре будут пусконаладочные работы. Надеемся, что уже в начале октября этот терминал начнет свою работу", - рассказал председатель ГТК.-0-