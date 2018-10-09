Реконструкцию пункта пропуска "Урбаны" планируют завершить к II Европейским играм

9 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реконструкцию пункта пропуска "Урбаны" планируют завершить к началу II Европейских игр, сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько после представления сотрудникам Витебской таможни нового начальника Павла Лобачева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на пункте пропуска ведутся строительные работы. Недавно провели корректировку проектно-сметной документации, учли современные материалы, технологии, а также нормы законодательства, которые в ряде случаев были упрощены. Соответственно, нам не нужно будет возводить определенные комплексы и сооружения, которые сегодня не требуются с точки зрения контроля. Планируем завершить все работы на пункте пропуска "Урбаны" к началу II Европейских игр. Финансовые средства для этого у нас есть, важно, чтобы не подвели строительные организации, мы с ними ежедневно обсуждаем своевременность выполнения работ", - отметил Юрий Сенько.

Он добавил, что работы по реконструкции пропусков ведутся одновременно как с белорусской, так и с латвийской стороны. Ожидается, что во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году, который пройдет в Беларуси и Латвии, пункт пропуска "Урбаны" будет особо востребован.

Во время работ на пункте пропуска предусмотрено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Кроме того, реконструкция позволит увеличить примерно в четыре раза пропускную способность для транспортных средств.

Павел Лобачев до перевода в Витебскую таможню был начальником главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля ГТК Беларуси.-0-