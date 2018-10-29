РЕПОРТАЖ: 100-летие ВЛКСМ во Дворце Независимости: от летописи студотрядов до электронного молодежного билета

100-летие ВЛКСМ отметили сегодня во Дворце Независимости. На юбилейную встречу собрались представители разных поколений комсомольцев: от ветеранов движения до нынешних преемников комсомола - активистов БРСМ. С самого начала Александр Лукашенко задал встрече с молодежью неформальный тон - такой формат Президент уже сделал традиционным. Он откровенно ответил на многочисленные вопросы молодых людей, выслушал их предложения. В качестве подарка главе государства вручили книгу "В ритме летящих лет…" - об истории молодежного движения Беларуси. Затем Президент побывал на интерактивных площадках, развернувшихся в фойе дворца, где ознакомился с основными вехами истории комсомола и современными молодежными проектами. Завершилась встреча песнями комсомольских времен, которые вместе с молодежью подхватил и Александр Лукашенко.

Президент считает символичным проведение встречи во Дворце Независимости, который действительно символизирует независимость Беларуси и в котором сконцентрированы история, национальные традиции, а следовательно, и достижения комсомольских поколений. Кстати, молодежь предложила присвоить дворцу статус историко-культурной ценности, и глава государства не исключил такой возможности.

Безусловно, для многих поколений комсомол - это возвращение в юность. Это ассоциация с патриотизмом, героизмом в годы Великой Отечественной войны, трудовыми подвигами послевоенного возрождения страны, мирного строительства. "Свободу своей земли и жизнь других людей ставили выше собственной, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Комсомольцы оставили истинные примеры мужества".

На интерактивных площадках были обозначены важные этапы и достижения комсомола, эстафету которого подхватил БРСМ. Экспозиция тематически была разделена по трем направлениям: "Беларусь - крыніца натхнення", "IТ. Креативное пространство", "Будущее Родины строить молодым".

Президент на выставке с интересом общался с победителями республиканских молодежных конкурсов и проектов, лучшими бойцами студенческих и молодежных отрядов, а также "перелистал" важные вехи зарождения комсомола и стройотрядовского движения.

На площадке "Беларусь - крыніца натхнення” были представлены белорусские национальные традиции и ремесла, популяризацией которых занимается современная молодежь. В их числе ткачество.

Студенты показали, как работают на белорусских кроснах, и предложили попробовать Президенту, обратив внимание, что первыми это ремесло освоили мужчины. Александр Лукашенко с улыбкой отозвался на предложение, а затем передал занятие одному из ветеранов-комсомольцев, заметив, что у того получается лучше.

Юные мастерицы рассказали главе государства о проекте, связанном с популяризацией белорусской вышиванки. Было продемонстрировано и батлеечное искусство. Шла речь о восстановлении многих старинных традиций, в том числе шаповальства. Не могли не привлечь внимание валенки с красивой вышивкой - настоящие произведения искусства. “Спасибо, молодцы”, - похвалил молодых мастеров глава государства.

“IТ. Креативное пространство" - следующий раздел выставки, на котором молодежь презентовала Президенту свои разработки. Ребята рассказали о проекте "100 идей для Беларуси" и некоторых из новаций.

А вот об электронном молодежном билете не просто рассказали - символично вручили его Александру Лукашенко. Кстати, собственный комсомольский билет, с которым он пришел на встречу, Президент пообещал передать в музей БРСМ.

Интерактивная площадка"Будущее Родины строить молодым" была посвящена летописи стройотрядовского движения - от улицы Студенческой в поселке Уральской области до БелАЭС.

Александр Лукашенко тепло общался с молодежью во время выставки. С той же теплотой, с которой Президент вспоминал о годах своей комсомольской юности, он подхватил дружно и звонко зазвучавшие в исполнении собравшихся песни: "Команду молодости нашей" и "Песню о тревожной молодости". Наверное, впервые под сводами Дворца Независимости звучали эти произведения. Символично, что это необычное импровизированное исполнение объединило представителей разных поколений: от младшего (аккомпанировал на рояле младший сын Президента Николай Лукашенко), среднего - представителей БРСМ, до старшего - руководителей, которые работают с молодежью, и ветеранов комсомольского движения.

Преемственность поколений, а также преемственность таких понятий, как единство, любовь к Родине, дружба, братство, вера в будущее страны - эти темы лейтмотивом прошли через всю встречу Александра Лукашенко с представителями БРСМ и комсомола.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-