РЕПОРТАЖ: 9 Мая все победители: экстремальный забег прошел в минском Парке Победы

Всебелорусский легкоатлетический приключенческий "Забег отважных" в центре белорусской столицы стал одним из самых масштабных и запоминающихся событий праздника 9 Мая. В Парке Победы уже с утра было многолюдно. Организаторы проверяли трассу, а к старту готовились самые маленькие участники - от 4 до 12 лет. Именно им доверили открыть физкультурный праздник.

Мальчики и девочки старались выполнить все задания и допустить минимум ошибок на маршруте. Родители и друзья искренне поздравляли финишировавших, потому как они продемонстрировали не только быстрый бег, но и ловкость, координацию.

Наградить юных атлетов на главную сцену у финиша вышел министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. "Мне очень приятно, что такой представительный забег открывают именно дети. День Победы - один из самых главных праздников для Беларуси. Наш долг рассказывать о подвиге в Великой Отечественной войне новым поколениям, детям и внукам. Сегодня в Парке Победы в Минске много детей, которые активно провели соревнования. Все стремились победить, однако для нас самое главное, чтобы каждый ребенок занимался спортом и физкультурой и подобные забеги становились еще более массовыми", - сказал министр.

Пока ребята принимали поздравления, фотографировались у настоящих БТР и пробовали солдатскую кашу, у военных палаток шла активная разминка основного старта "Забега отважных". В нынешнем году организаторы предложили одну из самых сложных полос препятствий за время проведения состязания.

Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский показал предстоящий маршрут, который у некоторых вызвал сомнение, смогут ли они все это преодолеть. "В прошлые годы от наиболее подготовленных любителей бега не раз слышали, что трасса слишком легкая. На этот раз мы учли пожелания. Легко никому не будет, но и забег ведь непростой. Необходимо проявить себя, показать не только хорошую физическую форму, но и силу воли. Уверен, этот старт будет интересным", - отметил Вадим Девятовский.

Тем временем у главного входа в Парк Победы был дан старт первому из 11 забегов. Желающих попробовать себя в главном старте 9 Мая оказалось более тысячи. Организаторы приняли решение разбить весь поток на группы.

Дистанция "Забега отважных" начиналась с пробежки по аллее, вдоль фонтана "Победа", после чего предстояло преодолеть полосу из автомобильных покрышек, понтонную переправу, которую возвели военные, водные препятствия с утяжелением на 20 кг, отвесную стену и др. На протяжении всего маршрута у любителей бега, гостей праздника была возможность окунуться в атмосферу военных лет.

Болельщиков вдоль трассы становилось все больше. Многим было интересно, почему так много вымокших до нитки бегунов. "Этот не добежит, хотя бы дошел", - комментировали прохожие перипетии борьбы на маршруте. Среди зрителей оказался и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, который с интересом следил, как участники забега восстанавливались после водных препятствий.

Перед самым финишем отважных атлетов ждали два БТР, которые необходимо было преодолеть поверху или под днищем. Многие девушки, несмотря на сложный маршрут, не искали легких путей и вслед за мускулистыми мужчинами лихо взбирались на боевые машины.

"Мне очень приятно, что начинания нашей федерации по проведению массовых забегов стали столь популярными. Сегодня в "Забеге отважных" приняли участие более 400 детей, которые, может быть, впервые в жизни стояли на пьедестале и получили награды от министра спорта и туризма. Это очень приятно. Многие участники подходили и благодарили за этот старт в День Победы. Понравилась и сложная трасса, и организация турнира. Преодолеть такую дистанцию дорогого стоит, поэтому в забеге нет проигравших - 9 Мая все победители", - подчеркнул Вадим Девятовский.

"Забег отважных" в абсолютной категории продолжался более трех часов. В изнурительном марафоне физически и морально крепче остальных оказался Александр Василевский из спортивного клуба Вооруженных сил Беларуси, который справился с дистанцией за 11 мин. 18,5 сек. Второе время показал Игорь Горбунов - 11 мин. 39 сек., а замкнул тройку призеров Евгений Снопко - 12 мин. 03,21 сек.

Лучшей среди женщин стала представительница МЧС Анастасия Соколова - 13 мин. 29,7 сек. Второе место у Татьяны Пехтеревой - 13 мин. 46,05 сек., третье место заняла Мария Байкова - 13 мин. 54,06 сек.

После финиша все участники "Забега отважных" получили памятные медали. Многие из них после изнурительной дистанции и небольшой передышки отправились на велосипедную прогулку по праздничному Минску, тем самым начиная подготовку к следующему старту.

Александр НОВИКОВ,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-