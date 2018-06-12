РЕПОРТАЖ: Четыре страны в одной плитке: шоколад "Президент Эксклюзив" поступил в продажу

"Коммунарка" уже более года выпускает шоколад "Президент" без сахара. Особая рецептура и насыщенный вкус сделали его популярным и в Беларуси, и за ее пределами. Однако технологи пошли дальше и внедрили инновацию для отечественной кондитерской отрасли - купажирование какао-бобов из четырех стран. По поручению главы государства Александра Лукашенко создана новая линейка горького шоколада без сахара - "Президент Эксклюзив". О том, что еще делает этот продукт особенным, корреспонденты БЕЛТА узнали на фабрике, ознакомившись со всеми этапами его производства.

"Коммунарка" выпустила около 60 т шоколада новой линейки - по 20 т с содержанием какао-бобов 72%, 78% и 85%. Сегодня он появится в фирменных магазинах, а завтра - в крупных сетях страны. Эксклюзивный шоколад можно будет купить за Br2,75. В дальнейшем его производство будет продолжено.

Заместитель генерального директора по качеству предприятия Ольга Царева рассказала об особенностях нового шоколада: "Технологи купажировали лучшие сорта какао-бобов из четырех стран в различном соотношении. Это была творческая, интересная работа, такой возможности у нас раньше не было. Все три вида шоколада имеют различный, неповторимый вкус. Вы сможете почувствовать нежный аромат венесуэльских какао-бобов и легкую терпкую нотку плодов из Колумбии. Какао-бобам из Эквадора присущ пряный цветочный вкус, из Кот-д'Ивуара - приятная кислинка".

Фабрика, как правило, закупает какао-бобы для их полной переработки до состояния густой и горькой массы - какао-ликера. Новая линейка шоколада потребовала

особенно точного соблюдения рецептуры, что принципиально важно для купажирования. Поэтому предварительно были закуплены готовые какао-ликеры в виде брикетов.

Шоколад "Президент Эксклюзив", как и его предшественник, не содержит сахара. Но подсластитель здесь другой - лактитол, который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин - природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.

"Этот шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни. В то же время по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром", - пояснила Ольга Царева.

Вес одной плитки шоколада - 100 г. "Она тяжелее на 10 г по сравнению с шоколадом "Президент", увеличена в длину и ширину. Плитка стала тоньше, легче тает во рту и быстрее раскрывает свои ароматы", - обратила внимание заместитель гендиректора фабрики.

Шоколадный цех - самый высокопроизводительный на "Коммунарке". Здесь же оборудован отдельный участок, предназначенный только для выпуска шоколада без сахара. В закрытом помещении смешиваются все ингредиенты: какао-ликеры, дезодорированное какао-масло, подсластители и т.д.

Затем шоколадная масса по трубам отправляется на линию отливки в формы. Шоколадные плитки затейливо украшены: при оттиске использованы фрагменты национального орнамента.

После этого готовые шоколадки направляются на упаковочную линию. Дизайн обертки лаконичный. На белом фоне изображен столичный Дворец Независимости, продолжаются мотивы белорусского орнамента. Все производственные процессы автоматизированы, для выпуска шоколада требуется опосредованное участие лишь 10-12 человек.

Рецептура нового шоколада согласована с Министерством здравоохранения. Для трех видов изделия разработали и продегустировали по пять-шесть образцов. От идеи до реализации проекта прошло полгода.

До начала массового производства "Президент Эксклюзив" презентовали 15 мая на Национальной выставке Беларуси в Таджикистане. Эмомали Рахмон стал первым президентом, которому Александр Лукашенко подарил этот шоколад. "Реакция была очень положительная. Этот продукт достоин носить столь почетное название. Для нас большая честь производить его", - отметил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко.

Новый шоколад был презентован и в Израиле, во время официального визита в эту страну вице-премьера Михаила Русого. "Израильским партнерам "Президент Эксклюзив" понравился. Сейчас активно занимаемся тем, чтобы получить сертификат кошерности на этот продукт. Планируем организовать поставки также в США, Россию, и на другие рынки намерены активно продвигать этот продукт", - рассказал гендиректор.

Он обратил внимание на то, что в кондитерской отрасли многих европейских государств существует тренд на производство шоколада без сахара. "Такой шоколад активно выпускают бельгийские компании. У нас в стране он стоит не менее Br7. Наш шоколад без сахара не уступает по качеству, но стоит в разы дешевле", - подчеркнул Иван Данченко.

После ознакомления с таинством создания эксклюзивного шоколада журналисты попробовали его. При этом, уверена, каждый пытался определить те самые различные вкусовые нотки, присущие какао-бобам таких далеких экзотических стран.

Вера СЕРГЕЕВА,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-