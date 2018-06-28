РЕПОРТАЖ: И на прощание качнул крылом... Аэропорт Минск-1 отправил последний борт

Минский завод гражданской авиации №407 окончательно закрывает старую площадку в аэропорту Минск-1. И жители окрестных районов больше не услышат шум взлетающих и садящихся воздушных судов. Миновало почти 85 лет с тех пор, как тысячи минчан наблюдали за первым пассажирским самолетом, который взмыл отсюда в небо. Лишь в 1951 году взамен грунтовой взлетно-посадочной полосы была построена полоса с твердым покрытием - и аэропорт смог принимать более тяжелые самолеты. Статус международного аэропорта Минск-1 получил в середине 1950-х годов. И с тех пор отсчитывал десятилетия славной истории, последняя страница которой перевернута сегодня.

Подъезжая к проходной, наблюдаем, как со здания снимают кондиционеры. Рядом возле груды кирпичей разрушенной постройки работает техника. Территорию вблизи аэродрома уже полным ходом расчищают, освобождая для новой большой стройки. Со временем на площадях бывшей воздушной гавани вырастет многофункциональный комплекс с жилыми застройками, школами и детскими садами, торговыми точками.

Но комплекс завода и аэропорта все еще функционирует - и это все еще режимный объект, вход на который строго по пропускам. В кабинете нас встречает заместитель генерального директора завода Юрий Бондарев.

"История завода, которая началась в мае 1953 года, неразрывно связана с аэропортом, - говорит Юрий Бондарев. - Были построены 4 ангара для ремонта судов, а начиналось все с трофейного ангара, вывезенного из Германии. За это время тысячи самолетов прошли через нашу площадку. Начиная с Ли-2, затем Ил-14, Як-40, 42, 52, Ту-124 и 134. Все эти типы самолетов получали у нас вновь летную годность. Практически вторую жизнь".

"Во времена Советского Союза было три предприятия, специализирующихся на ремонте самолетов таких типов: во "Внуково", Ростове и наш. Потом хозяева площадки во "Внуково" отказались от этой деятельности из-за экономической нецелесообразности. Остались две. Но по объемам, оперативности и качеству работ наша превосходила ростовскую и сейчас также превосходит", - подхватывает начальник участка цеха ремонта и техобслуживания приборного оборудования (авионики) Виктор Мамонтов.

А еще один из аксакалов предприятия, заместитель начальника отдела технического контроля Ростислав Крищук, поясняет, что ремонт предполагает не только процесс разборки самолета на детали и сборки обратно, но и зачастую глубокую модернизацию: установку современного оборудования, полное обновление салона на более комфортабельный.

"Перед нами на рубеже двух веков ставились и более серьезные задачи, - продолжает Виктор Мамонтов. - Специально для нужд командующих различных родов войск 38 самолетов были переоборудованы под специальные узлы связи, чтобы военачальники могли вести управление с воздуха. Кроме того, мы переоборудовали немало самолетов учебно-авиационных полков Российской Федерации под гражданские".

Один из таких самолетов - Ту-134, который за год ремонта в ангарах минского завода претерпел глубокую модернизацию и 27 июня покинул Беларусь с аэродрома Минск-1, направившись в Новосибирск. "Разумеется, перед этим был долгий процесс наземных и летных испытаний", - замечает начальник летно-испытательной станции Степан Яцкевич. Сам он провел в испытательных полетах 15 тыс. часов, а теперь под его чутким руководством очередная крылатая машина прошла полную проверку всех систем (около 5 тыс. агрегатов). Имитировались самые разные аварийные ситуации, такие как отключение двигателя на взлете, проверялась устойчивость в воздухе на малых скоростях и прочие нюансы - чтобы с полной уверенностью ставить отметку годности к эксплуатации.

Пока ветераны предприятия делятся нюансами своей кропотливой и гиперответственной работы, в их речах слышится и гордость, и одновременно грусть. Но ведь история завода на этом не заканчивается.

"До конца года мы должны освободить эту площадку. Займемся демонтажем оборудования и будем перемещать его в новый построенный ангар Национального аэропорта. Работников приглашаем туда и продолжим деятельность, - говорит Юрий Бондарев. - Уже сейчас там стоят 4 самолета, которые прошли капитальный ремонт. Это большая и современная база - размеры позволяют разместить минимум 6 таких самолетов, как Ту-134. Для строительства мы использовали лучший мировой опыт, консультировались с иностранными экспертами-проектировщиками".

Кроме того, сейчас ведутся предпроектные работы по строительству цеха покраски самолетов - современного, с микроклиматом, экологичной переработкой и утилизацией отходов. "В перспективе мы хотим выйти на ремонт современных типов судов, которые выпускаются различными аэрозаводами мира. Сейчас наши специалисты с помощью литовских коллег проходят обучение ремонту и обслуживанию "Боинга-737". Закупаем оборудование для таких работ. И нужно получить европейской сертификат", - делится планами Юрий Бондарев. На все эти цели направляются средства республиканского бюджета.

Словом, нужно двигаться дальше. Это касается и предприятия, и нас: пора выходить к взлетно-посадочной полосе, где замер в ожидании Ту-134. Ему уготована участь стать последним бортом, взлетевшим с этой площадки.

Приближаемся к аэродрому, территория которого сейчас занимает всего около 70 га. Начальник аэродромного комплекса Минск-1 Вячеслав Хоронеко говорит, что, как только завод покинет эти площади, генподрядчик возьмется за демонтаж мест стоянок и самой взлетно-посадочной полосы. Но здание аэровокзала, построенное в 1958 году, - памятник архитектуры - останется. Оно было передано инвестору, сейчас в нем находится офис ИООО "Дана Астра".

На площадке аэродрома стоят еще три самолета: один конфискованный, один принадлежит украинскому частнику (судьба обоих судов сейчас решается), а третий будет провезен по улицам Минска в Национальный аэропорт, где станет памятным экспонатом. "Кое-что из техники вовсе списывается, что-то безвозмездно передается воинским частям, - добавляет Вячеслав Хоронеко. - Что касается людей, а их в комплексе Минск-1 осталось 87 человек, то все, кто захочет, перейдут работать в Национальный аэропорт".

Видно, что ему самому прощание с первым аэропортом дается непросто. Долгое время Минск-1 держался за счет чартерных рейсов, обслуживал официальных лиц, делегации со всего мира. Короткий, но яркий этап оживления был в 2014 году, во время чемпионата мира по хоккею. Тогда аэропорт был загружен почти на 100%.

Мы приближаемся к Ту-134 через толпу работников завода и персонала аэропорта, которые вышли проводить в полет этот знаковый борт. С конца марта он был в ангарах площадки Минск-1 на техническом обслуживании - для продления летной годности.

Несколько лет назад самолет уже проходил через руки местных мастеров, которые полностью преобразили его начинку в соответствии с запросами заказчика. После чего в комфортабельном салоне летали весьма состоятельные люди, пока борт не перешел в собственность Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.Чаплыгина.

Директор этого НИИ и пилот по совместительству Владимир Барсук приглашает нас на борт. Внутри за кабиной пилота отделены друг от друга перегородками три салона: два первых - для ВИП-персон, с мягкими кожаными креслами и диванами, столиками под карамельный мрамор; третий салон попроще - для сопровождающих лиц.

"Этот самолет достаточно молодой, 1989 года выпуска, у него всего 4,5 тыс. налетанных часов. Борт находится в реестре воздушных судов экспериментальной авиации. Эксплуатируется в основном для перевозки служебных пассажиров и грузов, выполнения аэросъемочных работ, природоохранных мероприятий. Когда-то этот ТУ-134 СХ был приспособлен исключительно для аэросъемки сельхозугодий, после распада Советского Союза переоборудован. Но благодаря тому, что внизу остался застекленный люк для аэрофотосъемки, при современных технологиях эти задачи также решаются современными системами. То есть теперь самолет многофункционален и, уверен, прослужит еще долго", - говорит Владимир Барсук.

Наконец, всем дают команду покинуть салон. Внутри остается экипаж: два пилота, бортинженер и штурман.

Самолет медленно поворачивает и, провожаемый взглядами десятков работников, выезжает к взлетно-посадочной полосе.

Начинают оглушительно реветь двигатели, самолет становится похож на зверя или спортсмена на низком старте, готового сорваться и бежать. Люди, оставшиеся позади, все так же неотрывно смотрят уже на размытые очертания машины сквозь горячий воздух из сопел. Стараются запомнить каждый миг зрелища.

Пора. Самолет трогается с места, стремительно выезжает на полосу и достигает места для начала разгона. Слышится нарастающий гул, меньше, чем за минуту, мимо нас проносится Ту-134, шасси отрываются от земли - и самолет, качнув крылом и оставляя за собой дымчатый след, превращается в маленькую точку в небе.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.

БЕЛТА.-0-