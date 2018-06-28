РЕПОРТАЖ: И на прощание качнул крылом... Аэропорт Минск-1 отправил последний борт

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 июня 2018, Чт
+20°C
Малооблачно EUR 2.313
USD 2.0011
RUB 3.1621
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
Президент
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Президент
Шапиро решил подать в отставку с поста председателя ФХБ
Спорт
"Мечтала выиграть хоть 10 рублей, а выиграла квартиру в Минске". Главный приз 74-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достался маме в декрете Татьяне Жванской из деревни Боровляны
Общество
Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские и российские ученые будут развивать взаимодействие в сохранении исторической памяти
18:36 Общество
Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы
18:25 В мире
МАРТ закрепит норму об указании цены товара за литр и килограмм законодательно
18:20 Общество
Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе
18:19 Регионы
Белорусское плодоовощное пюре планируется поставлять в Китай
18:15 Экономика
Совет Республики одобрил изменения в закон о СМИ
18:12 Общество
В Беларуси за январь-май изъято более 700 кг наркотиков
18:08 Происшествия
В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин
18:03 Калейдоскоп
Определен туристический оператор II Европейских игр
17:59 Общество
Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов
17:53 Спорт
Организации и ИП Беларуси будут ежеквартально предоставлять в налоговые органы сведения о доходах граждан
17:44 Экономика
Прямая трансляция: вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
17:34 Общество
Белорусские сенаторы одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях
17:27 Общество
За 100 дней до старта юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе у белорусов 16 лицензий
17:21 Спорт
Жителя Жлобинского района по заявлению прокурора ограничили в посещении казино
17:13 Происшествия
МВД Беларуси: серьезных проблем с безвизом во время ЧМ по футболу нет
17:02 Общество
Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Истборне
17:02 Спорт
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
17:01 Регионы
Белорусский парламент ратифицировал соглашение с Китаем о безвизовом режиме
16:59 Политика
В Минске с ЦТ по истории Беларуси удален один абитуриент за мобильный телефон
16:54 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: И на прощание качнул крылом... Аэропорт Минск-1 отправил последний борт

Общество 28.06.2018 | 16:40

Минский завод гражданской авиации №407 окончательно закрывает старую площадку в аэропорту Минск-1. И жители окрестных районов больше не услышат шум взлетающих и садящихся воздушных судов. Миновало почти 85 лет с тех пор, как тысячи минчан наблюдали за первым пассажирским самолетом, который взмыл отсюда в небо. Лишь в 1951 году взамен грунтовой взлетно-посадочной полосы была построена полоса с твердым покрытием - и аэропорт смог принимать более тяжелые самолеты. Статус международного аэропорта Минск-1 получил в середине 1950-х годов. И с тех пор отсчитывал десятилетия славной истории, последняя страница которой перевернута сегодня.

Подъезжая к проходной, наблюдаем, как со здания снимают кондиционеры. Рядом возле груды кирпичей разрушенной постройки работает техника. Территорию вблизи аэродрома уже полным ходом расчищают, освобождая для новой большой стройки. Со временем на площадях бывшей воздушной гавани вырастет многофункциональный комплекс с жилыми застройками, школами и детскими садами, торговыми точками.

Но комплекс завода и аэропорта все еще функционирует - и это все еще режимный объект, вход на который строго по пропускам. В кабинете нас встречает заместитель генерального директора завода Юрий Бондарев.

"История завода, которая началась в мае 1953 года, неразрывно связана с аэропортом, - говорит Юрий Бондарев. - Были построены 4 ангара для ремонта судов, а начиналось все с трофейного ангара, вывезенного из Германии. За это время тысячи самолетов прошли через нашу площадку. Начиная с Ли-2, затем Ил-14, Як-40, 42, 52, Ту-124 и 134. Все эти типы самолетов получали у нас вновь летную годность. Практически вторую жизнь".

"Во времена Советского Союза было три предприятия, специализирующихся на ремонте самолетов таких типов: во "Внуково", Ростове и наш. Потом хозяева площадки во "Внуково" отказались от этой деятельности из-за экономической нецелесообразности. Остались две. Но по объемам, оперативности и качеству работ наша превосходила ростовскую и сейчас также превосходит", - подхватывает начальник участка цеха ремонта и техобслуживания приборного оборудования (авионики) Виктор Мамонтов.

А еще один из аксакалов предприятия, заместитель начальника отдела технического контроля Ростислав Крищук, поясняет, что ремонт предполагает не только процесс разборки самолета на детали и сборки обратно, но и зачастую глубокую модернизацию: установку современного оборудования, полное обновление салона на более комфортабельный.

"Перед нами на рубеже двух веков ставились и более серьезные задачи, - продолжает Виктор Мамонтов. - Специально для нужд командующих различных родов войск 38 самолетов были переоборудованы под специальные узлы связи, чтобы военачальники могли вести управление с воздуха. Кроме того, мы переоборудовали немало самолетов учебно-авиационных полков Российской Федерации под гражданские".

Один из таких самолетов - Ту-134, который за год ремонта в ангарах минского завода претерпел глубокую модернизацию и 27 июня покинул Беларусь с аэродрома Минск-1, направившись в Новосибирск. "Разумеется, перед этим был долгий процесс наземных и летных испытаний", - замечает начальник летно-испытательной станции Степан Яцкевич. Сам он провел в испытательных полетах 15 тыс. часов, а теперь под его чутким руководством очередная крылатая машина прошла полную проверку всех систем (около 5 тыс. агрегатов). Имитировались самые разные аварийные ситуации, такие как отключение двигателя на взлете, проверялась устойчивость в воздухе на малых скоростях и прочие нюансы - чтобы с полной уверенностью ставить отметку годности к эксплуатации.

Пока ветераны предприятия делятся нюансами своей кропотливой и гиперответственной работы, в их речах слышится и гордость, и одновременно грусть. Но ведь история завода на этом не заканчивается.

"До конца года мы должны освободить эту площадку. Займемся демонтажем оборудования и будем перемещать его в новый построенный ангар Национального аэропорта. Работников приглашаем туда и продолжим деятельность, - говорит Юрий Бондарев. - Уже сейчас там стоят 4 самолета, которые прошли капитальный ремонт. Это большая и современная база - размеры позволяют разместить минимум 6 таких самолетов, как Ту-134. Для строительства мы использовали лучший мировой опыт, консультировались с иностранными экспертами-проектировщиками".

Кроме того, сейчас ведутся предпроектные работы по строительству цеха покраски самолетов - современного, с микроклиматом, экологичной переработкой и утилизацией отходов. "В перспективе мы хотим выйти на ремонт современных типов судов, которые выпускаются различными аэрозаводами мира. Сейчас наши специалисты с помощью литовских коллег проходят обучение ремонту и обслуживанию "Боинга-737". Закупаем оборудование для таких работ. И нужно получить европейской сертификат", - делится планами Юрий Бондарев. На все эти цели направляются средства республиканского бюджета.

Словом, нужно двигаться дальше. Это касается и предприятия, и нас: пора выходить к взлетно-посадочной полосе, где замер в ожидании Ту-134. Ему уготована участь стать последним бортом, взлетевшим с этой площадки.

Приближаемся к аэродрому, территория которого сейчас занимает всего около 70 га. Начальник аэродромного комплекса Минск-1 Вячеслав Хоронеко говорит, что, как только завод покинет эти площади, генподрядчик возьмется за демонтаж мест стоянок и самой взлетно-посадочной полосы. Но здание аэровокзала, построенное в 1958 году, - памятник архитектуры - останется. Оно было передано инвестору, сейчас в нем находится офис ИООО "Дана Астра".

На площадке аэродрома стоят еще три самолета: один конфискованный, один принадлежит украинскому частнику (судьба обоих судов сейчас решается), а третий будет провезен по улицам Минска в Национальный аэропорт, где станет памятным экспонатом. "Кое-что из техники вовсе списывается, что-то безвозмездно передается воинским частям, - добавляет Вячеслав Хоронеко. - Что касается людей, а их в комплексе Минск-1 осталось 87 человек, то все, кто захочет, перейдут работать в Национальный аэропорт".

Видно, что ему самому прощание с первым аэропортом дается непросто. Долгое время Минск-1 держался за счет чартерных рейсов, обслуживал официальных лиц, делегации со всего мира. Короткий, но яркий этап оживления был в 2014 году, во время чемпионата мира по хоккею. Тогда аэропорт был загружен почти на 100%.

Мы приближаемся к Ту-134 через толпу работников завода и персонала аэропорта, которые вышли проводить в полет этот знаковый борт. С конца марта он был в ангарах площадки Минск-1 на техническом обслуживании - для продления летной годности.

Несколько лет назад самолет уже проходил через руки местных мастеров, которые полностью преобразили его начинку в соответствии с запросами заказчика. После чего в комфортабельном салоне летали весьма состоятельные люди, пока борт не перешел в собственность Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.Чаплыгина.

Директор этого НИИ и пилот по совместительству Владимир Барсук приглашает нас на борт. Внутри за кабиной пилота отделены друг от друга перегородками три салона: два первых - для ВИП-персон, с мягкими кожаными креслами и диванами, столиками под карамельный мрамор; третий салон попроще - для сопровождающих лиц.

"Этот самолет достаточно молодой, 1989 года выпуска, у него всего 4,5 тыс. налетанных часов. Борт находится в реестре воздушных судов экспериментальной авиации. Эксплуатируется в основном для перевозки служебных пассажиров и грузов, выполнения аэросъемочных работ, природоохранных мероприятий. Когда-то этот ТУ-134 СХ был приспособлен исключительно для аэросъемки сельхозугодий, после распада Советского Союза переоборудован. Но благодаря тому, что внизу остался застекленный люк для аэрофотосъемки, при современных технологиях эти задачи также решаются современными системами. То есть теперь самолет многофункционален и, уверен, прослужит еще долго", - говорит Владимир Барсук.

Наконец, всем дают команду покинуть салон. Внутри остается экипаж: два пилота, бортинженер и штурман.

Самолет медленно поворачивает и, провожаемый взглядами десятков работников, выезжает к взлетно-посадочной полосе.

Начинают оглушительно реветь двигатели, самолет становится похож на зверя или спортсмена на низком старте, готового сорваться и бежать. Люди, оставшиеся позади, все так же неотрывно смотрят уже на размытые очертания машины сквозь горячий воздух из сопел. Стараются запомнить каждый миг зрелища.

Пора. Самолет трогается с места, стремительно выезжает на полосу и достигает места для начала разгона. Слышится нарастающий гул, меньше, чем за минуту, мимо нас проносится Ту-134, шасси отрываются от земли - и самолет, качнув крылом и оставляя за собой дымчатый след, превращается в маленькую точку в небе.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
аэропорт, Минск, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.313 BYN 2.3065 BYN 2.318 BYN
USD
2.0011 BYN 1.995 BYN 2 BYN
RUB
3.1621 BYN 3.156 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь
Все видео

Фотоновости

Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о цифровой экономике
Все фото

Инфографика

График работы больниц и поликлиник на июльские выходные В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
Политика
Александр Ван дер Беллен Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь
Белорусский парламент ратифицировал соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля
Экономика
Во время конференции Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года
Белорусское плодоовощное пюре планируется поставлять в Китай
Организации и ИП Беларуси будут ежеквартально предоставлять в налоговые органы сведения о доходах граждан
Происшествия
Фото из архива В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции
В Беларуси за январь-май изъято более 700 кг наркотиков
Жителя Жлобинского района по заявлению прокурора ограничили в посещении казино
Регионы
Фото из архива Гостей более чем из 15 стран ждут на инвестфоруме в Могилеве
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе
Спорт
Геннадий Савилов. Фото из архива Председателем ФХБ избран Геннадий Савилов
Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов
За 100 дней до старта юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе у белорусов 16 лицензий
Технологии
Фото из архива ОАЦ, beCloud и Turkcell договорились о глобальном развитии 4G и 5G в Беларуси
Wargaming открывает интернатуру для художников и дизайнеров
Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов
Культура
Скриншот из видео В минский прокат 5 июля выйдет фильм "Пылающий" по рассказу Харуки Мураками
Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019"
Финал конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет 1 сентября в Иваново
В мире
Владимир Путин и Дональд Трамп Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки - Кремль
Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы
Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади
Калейдоскоп
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо показал фото с Брэдом Питтом со съемок фильма Тарантино
В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин
ВИДЕО: В Китае взорвали 15-этажную гостиницу за 10 секунд
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия